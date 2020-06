DTS nuovo sponsor del Team Vanish

DTS , una società di tecnologia audio che alimenta allo stesso modo i sistemi audio domestici e cinematografici, ha annunciato un accordo di sponsorizzazione con il team Vanish, organizzazione incentrata su Fortnite .

L’accordo di un anno vedrà i giocatori del Team Vanish ricevere prodotti audio DTS e campionare nuovi prodotti prima che vengano rilasciati, mentre il marchio Vanish sarà presentato in eventi e contenuti DTS globali.

Sam Keene, Senior Director del Digital Marketing per la casa madre di DTS Xperi , ha commentato in un comunicato:

Per l’ultimo anno, DTS è stato iper-focalizzato sull’aumento dell’audio nei giochi e la collaborazione con il Team Vanish è una grande opportunità per continuare ad espandersi quell’obiettivo. Il loro elenco di giocatori e creatori fornisce ai nostri ingegneri approfondimenti su quali cambiamenti audio abbiano il maggiore impatto su scenari di gioco e competitivi e siamo entusiasti di portare questo valore ai nostri clienti e, in definitiva, ai consumatori ovunque!

Il Team Vanish è un’organizzazione relativamente nuova che è stata fondata nel 2019, ma ha ottenuto un notevole successo attraverso la serie Fortnite Championship. L’organizzazione ha anche recentemente reclutato giocatori VALORANT competitivi.

Questa è la prima sponsorizzazione del team Esports per DTS, che attualmente sta organizzando un torneo DTS Invitational Series per VALORANT e ha anche ospitato streamer nel suo DTS Stream Studio. DTS ha anche recentemente annunciato una partnership con l’operatore del torneo DreamHack.

RJ “Pieces” Salmon, comproprietario del Team Vanish , ha aggiunto:

DTS ha capito. Collaborare con un’azienda che comprende non solo il settore dei giochi, ma soprattutto lo spazio degli Esport, è stato estremamente importante per noi. Non volevamo lavorare con la prima azienda che ha mostrato interesse; è stato importante per noi essere strategici su chi abbiamo collaborato per garantire che la nostra continua crescita sia influenzata dalle persone che rispettiamo e con cui possiamo collaborare con fiducia. DTS è tutto questo e poi alcuni. Sono stati fantastici sin dall’inizio, e non vediamo l’ora di vedere dove ci porterà questa partnership.