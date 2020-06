Nuovo Stadia Connect annunciato per il mese di luglio

Google ha annunciato un nuovo Stadia Connect, l’evento dedicato alla sua piattaforma di gaming in streaming Google Stadia. La conferenza si terrà il prossimo mese, esattamente il 14 luglio 2020. La comunicazione ufficiale è giunta come si consuetudine tramite il profilo Twitter di Stadia.

Come evidenziato, verranno mostrati tutti i giochi in arrivo sulla console di Google entro la fine del 2020 e dunque, non mancheranno reveal di nuovi titoli, sperando che lo spettacolo offerto sia migliore del precedente evento. Ovviamente, troverete tutti gli aggiornamenti e le notizie più importanti sulle pagine del nostro sito. Intanto, vi ricordiamo che la Premiere Edition è stata scontata di ben 30 euro.

Our next Stadia Connect arrives on July 14! Join us for a look at some of the games coming to Stadia later this year. https://t.co/y8do0Vi2p2 pic.twitter.com/o23mjuosXE

— Stadia (@GoogleStadia) June 17, 2020