PGA Tour 2K21: 8 minuti inediti di gameplay

In un momento come questo, in cui le manifestazioni sportive stanno tornando dal vivo, anche se temporaneamente senza la cornice di pubblico che in molti casi ne costituisce una parte fondamentale, le loro controparti digitali si stanno invece dando parecchio da fare: in particolare, 2K Games si sta dando da fare in questi giorni per l’uscita di PGA Tour 2K21.

Dopo aver reso noto il roster dei giocatori che faranno parte del più famoso titolo dedicato al golf, la compagnia ha deciso ora di regalare ai propri fan un video di 8 minuti in cui l’attenzione è posta sul gameplay. Il video, come sempre, potete trovarlo alla fine dell’articolo.

Vi ricordiamo infine che PGA Tour 2K21 è previsto in uscita per il 21 Agosto 20202 per Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia.