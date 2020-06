Destiny 2: il Season Pass porta un nuovo trailer

Season of Arrivals, una delle ultime espansioni di Destiny 2 di Bungie vede il giocatore trovarsi faccia a faccia con le temibili piramidi. Insieme a un nuovo evento pubblico, Contact, sono state programmate delle nuove missioni, il sistema Umbral Engram e nuovi attrezzi da guadagnare.

Naturalmente, sta arrivando anche una nuova Exotic Quest che premierà il Ruinous Effigy. Quest’arma è un fucile a tracce esotiche e dopo aver ucciso un nemico, lancia una palla vuota che si può raccogliere e schiacciare su un nemico per infliggere ingenti danni da Vuoto. Sembra abbastanza potente da spazzare via un Ogre.

Bungie non ha rivelato quando la Exotic Quest di Ruinous Effigy sarà attiva, quindi dovremo aspettare ulteriori dettagli. Season of Arrivals termina il 21 settembre; il 22 settembre verrà lanciata la prossima espansione Beyond Light. Vedremo anche numerose sezioni del gioco “a volta” e il ritorno del Cosmodrome di Destiny 1 nell’anno 4.

Nel frattempo, potete dare un’occhiata a tutte le novità sopra citate nel nuovo trailer qui in basso: