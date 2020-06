Captain Tsubasa Rise Of New Champions: ecco il quarto trailer

Bandai Namco ha pubblicato il quarto trailer ufficiale di Captain Tsubasa Rise of New Champions, video che si focalizza sull’alta velocità delle effettive azioni di gioco, ma che scende anche di più nel dettaglio per quanto riguarda la storyline dietro, come l’episodio di Tsubasa New Hero, e molto altro ancora.

Il video in questione è solo l’ultimo di una lunga serie dopo quelli dedicati alle nazionali rivali, e va a far parte di una campagna promozionale decisamente corposa. Captain Tsubasa Rise of New Champions sarà disponibile dal 28 agosto su PC (digitale), PlayStation 4 e Nintendo Switch.