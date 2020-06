Assassin’s Creed Origins: annunciato il free weekend dal 19 al 21 Giugno

Avete voglia di giocare ad un grande titolo, ma non potete ancora permettervi The Last Of Us Part II? Non dovete preoccuparvi: Assassin’s Creed Origins, uno dei giochi più riusciti degli ultimi anni, è infatti giocabile a titolo esclusivamente gratuito su PC, ma solamente per questo week end. Tutto ciò di cui avrete bisogno è un account Uplay.

Ambientato nell’antico Egitto, l’opera si concentra sulla vicenda di Bayek di Siwa, un Medjay che essenzialmente funge da tutore della legge. Quando suo figlio viene ucciso da un misterioso gruppo, Bayek intraprende un viaggio per l’Egitto per vendicarsi. Le sue avventure lo porteranno alla scoperta di un mondo vastissimo, portandolo ad incontrare anche la regina Cleopatra.

Assassin’s Creed Origins è il gioco che ha segnato un cambiamento significativo nella formula della serie. La furtività è ancora importante ,ma subentra una componente RPG molto più pesante, specialmente con tutto il bottino che può essere raccolto.

Noi, vi lasciamo col trailer dedicato all’evento di questo week end per il titolo: