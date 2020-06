Horizon Forbidden West: svelata la finestra di lancio da Guerrilla Games

Sebbene sia stato svelato lo scorso giovedì alla presentazione dei giochi next-gen dedicata esclusivamente a PlayStation 5, Guerrilla Games ha annunciato diverse novità per Horizon Forbidden West, il nuovo titolo della serie con protagonista Aloy. Ebbene, l’azienda ci mette al corrente sulla finestra di lancio della produzione nel nuovo filmato pubblicato recentemente, fissata ufficialmente al 2021.

Inoltre, ecco le dichiarazioni del Game Director di Horizon Forbidden West, Mathijs de Jonge:

Horizon Forbidden West è un Action RPG a mondo aperto che si svolge in un futuro lontano. E tu giochi nei panni di Aloy, un cacciatore della tribù dei Nora, che è alla ricerca di un’epica ricerca per risolvere misteri e segreti che cambieranno la sua vita per sempre.

Il titolo Forbidden West si riferisce in realtà a una nuova frontiera misteriosa che si estende dallo Utah negli Stati Uniti fino all’Oceano Pacifico a ovest. Fin dal primo gioco, volevamo davvero creare un mondo così bello e con la potenza aggiuntiva di PlayStation 5, possiamo rendere quel mondo ancora più dettagliato, più vibrante e più coinvolgente. Con l’SSD di PlayStation 5, non ci saranno praticamente schermi di caricamento, quindi in un gioco open-world come Horizon Forbidden West, se si apre la mappa e si viaggia velocemente da un’estremità all’altra, o si riparte da un checkpoint, sarà super veloce. E quando si avvia il gioco, si è proprio lì nell’azione.

Mentre viaggia verso Forbidden West, Aloy scopre valli mozzafiato, deserti e città in rovina piene di punti di riferimento iconici. Per il seguito, volevamo andare più in largo e più in profondità, quindi la mappa è un po’ più grande, ma volevamo anche far scoprire ai giocatori cosa si nasconde sotto la superficie di laghi e fiumi. I paesaggi possono essere sorprendenti, ma il pericolo è in agguato in ogni angolo dell’Occidente proibito. Qui si trovano una grande varietà di macchine: Snapmaws che sorvegliano le rive e le paludi, Snapmaws che cacciano i corsi d’acqua e Sunwings che pattugliano i cieli. I giocatori scopriranno decine di nuove macchine mentre esplorano Forbidden West, e ognuna di queste macchine deve essere scannerizzata e studiata per combatterle efficacemente.

Forbidden West ospita anche nuove tribù, alcune delle quali sono pacifiche, mentre altre sono ostili. E una di queste tribù ostili ha scoperto la conoscenza di come scavalcare le macchine e utilizzarle come bestie da guerra in combattimento. Una delle macchine più grandi è la Tremor Tusk, simile a un mammut. È caricata con armi e armature pesanti, ed è già pericolosa quando la si incontra nella natura selvaggia, ma quando è equipaggiata in modo speciale dalle tribù, è ancora più pericolosa.

Forbidden West ospita una sfida ancora più grande che è una biosfera che sta collassando. Una peronospora rossa infetta le terre, infettando la fauna selvatica e gli animali e le tribù che muoiono di fame, e il tempo è andato fuori controllo, generando enormi tempeste supercellulari che inondano canyon e campi. Aloy dovrà fare di tutto per salvare questo mondo.

Dato che il gioco è costruito e progettato sul mistero, non vogliamo rovinare tutte le sorprese oggi. Abbiamo lavorato molto duramente per creare un degno seguito, uno che si spera piacerà a tutti i fan, ma speriamo anche ai nuovi arrivati in franchising. E puntiamo a far uscire il gioco l’anno prossimo, nel 2021.