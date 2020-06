Hunter Street: i nuovi episodi della III stagione

Per tutti i ragazzi appassionati di gialli stanno arrivando i nuovi episodi della terza stagione di Hunter Street, in onda ogni venerdì su Super!, canale 47 del digitale terrestre e di tivusat e sul canale 625 di Sky.

“La famiglia Hunter va in vacanza, in una strana casa fuori Amsterdam. Nel frattempo Anika viene chiamata da uno strano uomo che trama qualcosa. Sal sta indagando con Rex Legende, Jake è in ospedale a causa della sua caduta nel bosco e Evie e Oliver seguono gli indizi della mappa trovata in un camper nel bosco e Jasmyn che continua a cercare indizi dappertutto. Il mistero si infittisce. Gli Hunter saranno alle prese con una maledizione e con una scoperta che li lascerà a bocca aperta, soprattutto Oliver, la sua mamma Dottie ed Anika.”