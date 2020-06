DIRT 5: finalmente rivelata la modalità Carriera

Dopo l’anteprima di DIRT 5 che abbiamo avuto modo di vedere durante l’evento Inside Xbox, abbiamo atteso fervidamente ulteriori notizie. Poco meno di un mese fa vi abbiamo elencato le cinque caratteristiche principali del gioco, ma oggi la Codemasters ci ha presentato un nuovissimo trailer incentrato sulla modalità Carriera.

“La modalità Carriera di DIRT 5 si concentra sulla ‘DIRT Series’: un evento di corse globali in varie discipline, con i più grandi piloti fuoristrada del mondo. Il giocatore inizierà la sua carriera andando contro un campo stabilito. La formazione include le superstar preferite dai fan, Alex “AJ” Janièek e Bruno Durand, un veterano che diventerà rapidamente l’antagonista del gioco. La rivalità tra AJ e Bruno creerà l’opportunità per un nuovo pilota emergente di lasciare il segno e costruire il proprio successo nello sport. DIRT 5 presenta un cast stellare con i più grandi nomi della cultura e degli sport motoristici. L’iconico Troy Baker (AJ) e Nolan North (Bruno) doppiano i personaggi principali. La modalità Carriera è divisa in cinque capitoli, offrendo percorsi multipli che consentono ai giocatori di scegliere gli eventi che desiderano giocare. Più alta è la posta, più timbri il giocatore guadagna, necessari per sbloccare l’evento principale. La sfida finale altamente competitiva è tutto ciò che ostacola il giocatore per passare al capitolo successivo. Ci sono anche sfide Throwdown. Una volta sbloccate, i giocatori affronteranno un feroce concorrente del circuito mondiale. La carriera di DIRT 5 consente anche il coop locale per un massimo di quattro giocatori. Questa opzione è disponibile per tutte le sfide con più auto con guidatori aggiuntivi che sostituiscono i veicoli controllati dall’Al. Il posizionamento migliore conta nella carriera del giocatore, quindi è un ottimo modo per aumentare i timbri e fare progressi più velocemente.”