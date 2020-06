Noemi si unisce a Disney per aiutare la Croce Rossa

Noemi, grintosa cantautrice italiana, ha deciso di unirsi alla Disney nel progetto per aiutare la Croce Rossa Italiana. Disney Italia con il suo nuovo progetto DisneyMagicMoments, ha infatti creato un sito nato nell’ambito dell’iniziativa globale Disney Magic Moments con lo scopo di portare la magia Disney nelle case delle famiglie. Grazie a questo progetto, sarà possibile vedere una collezione di video in cui artisti italiani interpretano i loro brani Disney preferiti.

La settimana scorsa è stata Francesca Michielin ad inaugurare il progetto con “Riflesso” tratto dal film Mulan, mentre oggi Noemi ci ha incantati con l’iconico brano “Il Cerchio della Vita” tratto dal film Disney Il Re Leone. Noemi aveva già fatto parte della famiglia Disney, interpretando nel 2012 la versione italiana di due bellissimi brani del film d’animazione Disney e Pixar Ribelle – The Brave, “Il cielo toccherò” (“Touch the Sky”) e “Tra vento e aria” (“Into the Open Air”). Ecco cosa ha dichiarato in merito a questo progetto: