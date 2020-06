Microsoft e 343 Industries hanno su di loro grandi aspettative riguardo ad Halo Infinite, di cui sperano di essere all’altezza. Dopo alcuni anni preoccupanti in cui la serie ha perso parte del lustro di cui si era sempre potuto vantare, Halo Infinite è stato bollato come il grande ritorno alla forma, una reinvenzione della formula della serie, il grande colpo di cui c’era assolutamente bisogno da alcuni anni a questa parte.

Ma come potrà farlo esattamente? Sebbene fino ad ora lo sviluppatore 343 Industries sia rimasto straordinariamente discreto riguardo al sequel, sono emersi alcuni nuovi dettagli interessanti sui modi in cui darà nuova vita al franchise. In un recente episodio del podcast Real Deal Xbox, il Dealer, presumibilmente con informazioni di un insider, ha dichiarato che per uno dei modi in cui verrà reinventato il gioco, verrà preso spunto da un’altra recente reinvenzione riuscita di un amato franchise – God of War del 2018.

Sebbene il Dealer non sia entrato nei dettagli su cosa questo significhi esattamente, sono però emerse ulteriori informazioni da una fonte diversa. Su ResetEra, quando in un post qualcuno si chiedeva se questo significasse che Halo Infinite avrà una single-shot camera come God of War, il noto insider Microsoft Klobrille ha risposto, “Bingo”.

Come nel caso di qualsiasi rumor o leak non verificati, prendete tutte queste notizie con le pinze. Ma se ciò si rivelasse vero, sarà una decisione sicuramente affascinante di 343 Industries, e sarà davvero molto interessante vedere come riusciranno a far conciliare la storia e la narrazione di Halo con una one shot camera.

Il tanto atteso reveal del gameplay di Halo Infinite sembra essere programmato il prossimo mese, quindi speriamo di saperne presto di più al riguardo. Per ora l’unica certezza che abbiamo è che durante questo periodo di isolamento lo sviluppo è stato garantito anche a distanza. Il gioco uscirà entro la fine dell’anno per Xbox One, Xbox Series X e PC. Vi terremo sicuramente aggiornati!