Marvel’s Spider-Man 2 sarebbe in sviluppo presso Insomniac

Dopo l’annuncio di Marvel’s Spider-Man Miles Morales, un pò tutti i fan si saranno sicuramente chiesti, scoperto che si trattava in realtà di una specie di major expansion per PS5 della serie principale, cosa significherà per l’intero universo del titolo volto al mondo videoludico. Fortunatamente, Insomniac Games non ha tardato a farsi sentire, puntando ad un Marvel’s Spider-Man 2 che sarebbe attualmente in sviluppo presso la software house stessa.

Brian Horton, il creative director di Marvel’s Spider-Man Miles Morales, ha dichiarato tramite un post sul Playstation Blog, oltre ad alcuni dettagli sullo spin-off presentato al reveal di PS5, alcune informazioni sul futuro della serie principale. Andando più nello specifico, ha affermato che Bryan Intihar, creative director di Marvel’s Spider-Man, sia al lavoro su nuovi progetti per il franchise. Horton ha puntualizzato che c’è ancora del lavoro da fare su Peter Parker, per quanto quest’ultimo non sarà presente nello spin-off.

Tutte queste informazioni fanno ben sperare che, oltre il capitolo di Miles Morales, Marvel’s Spider-Man 2 con protagonista Peter Parker sia già pianificato e probabilmente già in sviluppo presso lo studio americano. Facendo qualche passo indietro inoltre, Inithar dichiarò nel 2018 che avrebbe voluto raccontare la saga del Costume Nero. Che sia questo secondo capitolo, già in sviluppo, a dar voce a quello che il creative director sogna? Ora come ora non saprebbe dirlo nessuno ma sicuramente vi terremo aggiornati riguardo il futuro della serie.