Sea Of Thieves si aggiorna con Haunted Shores

Sea Of Thieves sta ultimamente facendo parlar di sè in modo del tutto positivo. L’ultima buona nuova dal titolo a tema piratesco della Rare, arrivava dai numeri ottenuti su Steam e di come essi continuavano a salire dopo meno di due settimane dal lancio sulla piattaforma Valve.

Continua la scia positiva di notizie a riguardo ma stavolta è Rare che lo vuole con il nuovo update che infesta i mari con navi fantasma, Haunted Shores. L’ennesimo update, oltre che aggiungere una delle leggende sicuramente più “creepy” della vita in mare, porta all’incontro con Flamerheart e la sua ammiraglia Burning Blade.

Con tale evento, i pirati avranno la possibilità di ottenere numerose ricompense, tra queste i Cannoni Fantastma, Palle di Cannone Fantasma con effetti annessi, le vele della stessa Burning Blade ed altro ancora, qui il link al sito ufficiale con le informazioni su Haunted Shores. Sicuramente tutte queste aggiunte saranno molto gradite dai fan e dalla player base che continua ad espandersi. Rare ha in serbo ancora altre soprese per Sea Of Thieves e noi saremo pronti a informarvi. Qui sotto potrete vedere il trailer dell’update.