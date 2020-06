Two Point Hospital: il nuovo aggiornamento gratuito introduce la modalità Sandbox

Salta subito nel mondo della creatività senza limiti con l’aggiornamento gratuito di Two Point Hospital: Modalità Sandbox, disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch! Spendi una quantità illimitata di quattrini e Kudosh, sblocca ogni oggetto di gioco, cambia il livello di difficoltà in base al tuo stile di gioco e costruisci subito l’ospedale che vuoi, come vuoi, dove vuoi. Sei sotto stress per le continue epidemie che si propagano in Two Point Hospital? Disabilitale. Ti atterriscono tutti quei pazienti che sono in fila fuori dalla sala visite ingolfando l’accettazione? Via, spariti! Assumi il controllo assoluto sulla tua azienda sanitaria e crea il tuo impero ospedaliero con la modalità Sandbox, disponibile adesso su Two Point Hospital.

In Two Point Hospital, la concorrenza per diventare la migliore struttura sanitaria della Two Point Country è spietata. Per diventare il miglior dirigente ospedaliero, i giocatori devono dare prova del proprio valore in diverse sfide di gestione sanitaria. Costruisci i tuoi ospedali, forma e gestisci ogni membro dello staff e le loro personalità uniche, ricerca le cure più efficaci per le malattie di routine come la rapsodite, la clownite o il cubismo.