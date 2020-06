Cyberpunk 2077: rimandato nuovamente il titolo di CD Projekt RED

Purtroppo, nel corso delle recenti ore, siamo venuti a conoscenza delle cattive notizie per tutti coloro che aspettavano con forte trepidazione Cyberpunk 2077, titolo attualmente in sviluppo presso CD Projekt RED su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia. Ebbene, l’azienda ha da poco annunciato che l’opera è stata nuovamente rimandata.

Addentrandoci sulla questione, Cyberpunk 2077 non uscirà più a settembre ma bensì dal 19 novembre. Ecco il messaggio pubblicato da CD Projekt RED:

Quelli che sono familiari con il modo in cui facciamo giochi sanno che non pubblichiamo qualcosa che non è pronto. La frase Pronto quando è concluso non è qualcosa che diciamo perchè ci sembra giusto, ma è qualcosa che viviamo anche quando sappiamo che saremo criticati. Allo stesso tempo, sappiamo che una decisione come questa ci costerà la vostra fiducia, e scambiare la fiducia con del tempo in più è una delle decisioni più difficili che uno sviluppatore possa fare. E nonostante pensiamo che la decisione sia giusta, ci scusiamo per farvi aspettare ancora di più. La nostra intenzione è quella di rendere Cyberpunk 2077 qualcosa che rimarrà con voi negli anni a venire. Alla fine, speriamo che capiate perchè lo abbiamo fatto. Lo sviluppo dei contenuti di Cyberpunk 2077 e il suo gameplay sono conclusi. Le sfide, le cutscene, le abilità e gli oggetti; tutte le avventure che Night City ha da offrire sono tutte sistemate. Con così tanto contenuto e sistemi complessi collegati tra di loro, abbiamo bisogno di controllare tutto, bilanciare le meccaniche di gioco e sistemare moltissimi bug. Un enorme mondo significa un enorme numero di cose da rifinire e spenderemo questo tempo aggiuntivo per farlo.

Insomma, ancora una volta, i giocatori dovranno aspettare la giornata del 19 novembre per mettere le mani sulla produzione targata per PC, Xbox One e PlayStation 4, mentre la versione Google Stadia è tutt’ora priva di una data d’uscita.