Wasteland 3: le conseguenze potrebbero arrivare molte ore dopo

InXile Entertainment e Wasteland 3 sono stati piuttosto attivi negli ultimi tempi, come dimostra il nuovo trailer rilasciato pochi giorni fa. Tra i punti chiave delle affermazioni fatte dagli sviluppatori, vi è sicuramente quello del sistema di scelta del titolo.

Ai ragazzi di GameSpot, Brian Fargo ha dichiarato che, secondo l’intero studio, le conseguenze che contano sono quelle che rendono il mondo di gioco davvero immersivo. Continuando il discorso afferma poi che alcune scelte, se prese in un certo ambito e posizione del caso, possono addirittura rivelare le proprie conseguenze dopo 10 o 20 ore di gioco.

Sicuramente questo la fa molto chiara la complessità del titolo targato InXile Entertainment, che si sta spingendo parecchio oltre il predecessore con meccaniche seppur classiche al genere, sicuramente ridefinite in chiave moderna, facendosi apprezzare così sia da un pubblico relativamente nuovo a questo genere, sia dal pubblico veterano. Intanto il 28 Agosto, data di pubblicazione di Wasteland 3 per PC, Xbox One e Playstation 4, si avvicina e noi vi forniremo tutte le informazioni che usciranno fino a quel momento.