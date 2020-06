AMD si riunisce con SK Gaming come fornitore ufficiale

L’organizzazione del team tedesco, SK Gaming ha firmato AMD come fornitore ufficiale per i suoi giocatori e le sue strutture a Colonia e Berlino. I prodotti dell’azienda tecnologica della Silicon Valley saranno utilizzati nei PC sia per i giochi che per lo streaming e saranno offerti in premi. Altre notizie sulla partnership saranno annunciate nei prossimi mesi.

SK Gaming non ha esposto specifiche riguardo i termini finanziari.

SK Gaming aveva inizialmente collaborato con AMD nel 2008 come sponsor principale. Oggi il marchio si unisce ad altri partner tra cui Nike , la compagnia assicurativa ARAG , EPOS , Deutsche Telekom e Mercedes-Benz . Deutsche Telekom e Mercedes-Benz possiedono ciascuna anche il 25% di SK Gaming .