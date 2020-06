Xbox Series X farà da supporto ad xCloud dal 2021

Sicuramente il topic più importante ora come ora è quello relativo alle console next-gen, ma dobbiamo ricordarci ogni tanto che esistono anche servizi inerenti al gaming. E’ il caso di xCloud della Microsoft, il servizio di streaming attualmente in versione beta, che a quanto pare potrà far affidamento ad Xbox Series X.

Tom Warren, tramite Tweet, ha fatto sapere che Microsoft sta pianificando di aggiornare i server su cui poggia xCloud, usando come supporto l’hardware di Xbox Series X. Ora come ora il servizio di streaming fa uso dell’hardware di una Xbox One S e, vista la potenza della nuova ammiraglia Microsoft, ciò sarà probabilmente un bel salto di potenza. Tutto ciò però, a partire dal 2021.

Altra piccola informazione relativa a tutto ciò, è che Microsoft pare voglia inserire il servizio xCloud all’interno del Game Pass entro quest’anno. Forse ne sapremo di più alla conferenza digitale che si terrà a Luglio, quindi non manca molto. Rimanete con noi per capirne di più.