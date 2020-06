MAD Lions e Imagin partner per il team ERL spagnolo

La piattaforma spagnola di servizi digitali, Imagin collaborerà con MAD Lions , concentrandosi sul team dell’organizzazione nella competizione Superliga Orange della League of Legends . La collaborazione include la co-creazione di nuovi prodotti e l’hosting di eventi per i fan, tra cui la carta MAD Lions Affinity e il programma per i membri.

Inoltre, MAD Lions occuperà uno spazio di gaming Immagin Café nel centro di Barcellona, ​​fungendo da struttura di addestramento per la squadra quando visiterà la città.

I termini finanziari non sono stati resi noti.

Oltre a competere nel campionato europeo League of Legends , MAD Lions gestisce un team di sviluppo nella lega regionale europea spagnola (ERL). Come azienda, MAD Lions è stata fondata a Madrid nel 2017, prima di essere successivamente acquisita dalla società canadese Overactive Media nel 2019.