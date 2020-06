Mission Control trova il nuovo CTO: Abel Rios

La piattaforma di competizione per gli sport ricreativi Mission Control ha assunto Abel Rios come Chief Technology Officer.

Il Chief Revenue Officer dell’azienda è Daniel Herz, ex CRO e vicepresidente dell’organizzazione nordamericana Complexity Gaming.

Con quasi 20 anni di esperienza nello sviluppo di software, Rios ha trascorso gran parte della sua carriera a guidare lo sviluppo di prodotti come Yahoo! e Ooyala. In Mission Control, guiderà il team del prodotto e supervisionerà lo sviluppo della piattaforma aziendale.

Rios ha parlato dell’impresa in una versione:

Unirmi al team di Mission Control è un’opportunità unica per me per connettere la mia passione per i giochi, lo sport e lo sviluppo di software. Con gli Esport che crescono e cambiano a un ritmo così rapido, c’è una reale possibilità di creare una tecnologia veramente innovativa attraverso esperienze coinvolgenti e sono entusiasta di unirmi a questo gruppo di individui di talento e creativi per fare proprio questo.