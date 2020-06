Continua ad andare avanti l’EA Play Live 2020, e viene annunciato Lost in Random, titolo in sviluppo da parte di Zoink Games (Stick it to the Man, Fe, Zombie Vikings), che sarà disponibile dal prossimo anno. Il gioco fa parte degli EA Originals.

Qui sotto potete vedere il teaser trailer con cui viene presentato, che mostra la protagonista Even e il suo amico dado Dicey, che avrà un ruolo importante nel gameplay di gioco.