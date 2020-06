Durante l’EA PLAY Live 2020, il primo titolo della sezione dedicata gli indie di EA Originals è It Takes Two.

Il titolo, già da come dice il nome, sarà un cooperativo con un lato artistico d’impatto. La finestra di lancio al momento è il 2021.

