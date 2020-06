Nel finale dell’EA Play Live 2020 viene mostrata la potenza della next gen in un trailer cinematico che mostra i due titoli sportivi di punta: FIFA 21 e Madden 21, che arriveranno anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. Vengono fatti vedere i due giochi nel trailer “Feel Next Level”, che potete vedere qui sotto.

FIFA 21 sarà disponibile a partire dal 2 ottobre per PC, PlayStation 4 e Xbox One, e più avanti per le console Next Gen.

2 ottobre 2020