EA Live 2020: nuovo gameplay e data d’uscita per Rocket Arena

Siamo nel pieno dell’EA Live 2020, ed è stata appena annunciata la data d’uscita di Rocket Arena di Strike Games, nuovo sparatutto competitivo online tutto da vivere in compagnia degli amici in emozionanti battaglie 3 vs 3, che era èerò stato già provato durante l’E3 del 2019: è arrivato il momento di andare più nel dettaglio di questo stravagante FPS.

Il titolo sarà disponibile per PC, Playstation 4 e Xbox One dal 14 Luglio, e supporterà il cross play, il che significa che gli utenti potranno interagire fra di loro da qualsiasi piattaforma.

Per ora, vi lasciamo col nuovo trailer qui in basso, in attesa di ulteriori novità, disponibile sull’account twitter di Electronic Arts: