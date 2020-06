Star Wars Squadrons: il gameplay mostrato in video

Immaginavamo tutti che avremmo visto o saputo qualcosa di nuovo riguardo Star Wars Squadrons. Così è stato all’ EA PLAY Live 2020.

Un gameplay è stato finalmente mostrato. Una campagna singleplayer ed una modalità multiplayer. Nella campagna si potrà scegliere un pilota tra la fazione dei Ribelli e dell’Impero, scalando i ranghi.

In multiplayer avermo 4 classi di velivoli per diversificare e dare ruoli in base allo stile di gioco. Si potranno personalizzare, così come i piloti stessi.

La prima modalità di gioco è DogFights, un massacro a squadre 5v5. La seconda sarà la Fleet Battles, sempre 5v5 e giocabile anche in singolo, in cui si dovranno di abbattere le navi principali in più fasi, spingendo sempre più il nemico. Qui sotto potete vedere il video gameplay e vi informiamo che il titolo sarà giocabile in VR. Ricordiamo che Star Wars Squadrons uscirà il 2 Ottobre per PC, Xbox One e PS4.