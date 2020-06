Tales of Arise resta il most wanted settimanale di Famitsu

Altra settimana, altro primato per Tales of Arise, che continua a dominare la classifica dei giochi più attesi stilata ogni settimana dalla rivista nipponica Famitsu. Il titolo di Bandai Namco ha deciso di non voler abbandonare la prima posizione, mentre The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 resta saldo in seconda posizione.

Al terzo posto troviamo invece Bravely Default II, che precede giochi più rinominati quali Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077 e Bayonetta 2. Per la prima volta in assoluto appare nella classifica anche Paper Mario: The Origami King, ma il titolo di Nintendo è assai lontano dalla top 10 (24esima posizione). Ecco la classifica di questa settimana: