Demon’s Soul Remake: nuovo screenshot mostra il Boss

Il franchise di Dark Souls è diventato un masterpiece, vendendo incredibilmente bene, ponendo lo sviluppatore FromSoftware al centro dell’attenzione e generando quello che è essenzialmente il suo proprio genere di giochi di ruolo d’azione. Ma prima che ci fosse Dark Souls, c’era Demon’s Souls: un titolo esclusivo per Playstation 3 che ha preceduto il franchise di FromSoftware, e che è servito da base per molti aspetti. È stato annunciato che il gioco otterrebbe un remake per Playstation 5, e proprio oggi siamo venuti in possesso di quello che potremmo definire un “enorme” screenshot, in tutti i sensi.

Avevamo già visto qualche screenshot per il titolo, e i fan più affezionati avranno notato parecchie differenze con la prima versione. Ora, veniamo a conoscenza del gigantesco boss della Tower Night, rimasto impresso nella memoria dei giocatori; ed ancora una volta possiamo notare la differenza con la prima versione del titolo.