Observation arriva su console il 25 Giugno

L’editore Devolver Digital e lo sviluppatore No Code rilasceranno Observation per Xbox One il 25 giugno, ha confermato un annuncio di Microsoft Store. Il titolo era stato lanciato per la prima volta su PlayStation 4 e PC tramite Epic Games Store a Maggio 2019, seguito un anno dopo su Steam a Maggio 2020.

Ecco un’overview del gioco, tramite Microsoft Store: