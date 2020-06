EA Access in arrivo su Steam ad Autunno

Come già sapevamo, l’EA Access arriverà su Steam, prima o poi. O meglio, questo era quanto sapevamo: siamo ora infatti in grado di quantificare sia il “prima” che il “poi”, anche se non ancora con estrema certezza. Per ora, certo è che tutto questo avverrà in Autunno, il che non è moltissimo in termini quantitativi, ma perlomeno possiamo darci un termine. Ovviamente, la speranza è che questo includa titoli come Titanfall 2 e The Sims 4, recentemente annunciati proprio su Steam.

Insieme con l’Access, verrà data agli utenti la possibilità di provare in anticipo alcuni dei titoli prossimi all’uscita, oltre a beneficiare di uno sconto del 10% includendo anche alcuni DLC. Non è stata fatta ancora menzione invece dell’Origin Access Premium.

Attualmente, EA Access è disponibile per Xbox One e Playstation 4. Origin Access è invece esclusivo di Origin su PC, ed è composto da livelli Basic e Premium. Le offerte in entrambe le volte sono leggermente diverse, quindi dovrebbe essere interessante vedere quali giochi sono disponibili per gli abbonati su Steam.