EA Play 2020 ci svela alcuni teaser trailer dei titoli next gen

EA Play Live 2020 ha offerto alcuni nuovi annunci, tra cui It in Takes Two di Hazelight e Lost in Random di Zoink Studios, ed un gameplay per titoli come Star Wars Squadrons. Tuttavia, alcuni dei nomi più grandi come DICE, BioWare e Criterion erano evidentemente assenti in termini di grandi annunci, motivo per il quale EA ha offerto un piccolo teaser per ciò che ogni studio stava facendo in termini di sviluppo di Xbox Series X e Playstation 5.

Mentre Criterion sembra essere il prossimo Need for Speed ​​(che ha tempi di caricamento più rapidi), i leak di BioWare e DICE erano decisamente più misteriosi. Il primo sta lavorando alla prossima Dragon Age, anche se non esplicitamente presente nel teaser. Precedentemente dato come al lavoro su Battlefield 6 per il 2021, DICE è stato descritto qui come “la creazione di battaglie epiche su scala e fedeltà diverse da qualsiasi cosa tu abbia mai sperimentato prima”.

È interessante notare che, insieme a Star Wars Squadrons, Motive Studios stia lavorando a un “nuovo gioco altamente ambizioso e innovativo che mette il potere e la creatività nelle tue mani”. Ancora una volta, è un filmato molto precoce, ma il gioco “sarebbe stato impossibile senza la tecnologia di nuova generazione” secondo EA. Per ora, dovremo attendere ulteriori informazioni su ogni nuovo titolo.

Xbox Series X e Playstation 5 sono attualmente in programma per il rilascio in questa stagione delle vacanze, quindi aspettatevi ulteriori dettagli mentre la nuova generazione inizia a funzionare.