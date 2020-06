The Last of Us Part II: scattano i review bombing dagli utenti su Metacritic

Dopo un’attesa abbastanza lunga e ulteriori rinvii, The Last of Us Part II è finalmente tra noi, esclusiva PlayStation 4 targata Naughty Dog. Quindi, a partire da oggi, gli utenti potranno addentrasi nel viaggio vendicativo dedicato ad Ellie, che sarà pieno di insidie e pericoli. Nel frattempo, sono arrivate delle notizie decisamente non incoraggianti direttamente da Metacritic, dove alcuni utenti hanno già fatto scattare il review bombing della produzione.

Andando nello specifico, la media data dagli utenti all’ultima fatica targata Naughty Dog è di 3.4 su 10. A quanto pare, su Metacritic sono numerosi i pareri negativi che circondano The Last of Us Part II, sicuramente da attribuire alle scelte della stessa azienda riguardanti diversi aspetti legati alla produzione. Nel momento in cui scriviamo, vi consigliamo di prendere con le pinze tutte queste votazioni poiché le maggior parte non sono state assegnate con cognizione di causa.