Crossfire X: ecco quando sarà disponibile la beta

Smilegate ha recentemente svelato alcune notizie riguardanti Crossfire X, le quali faranno felici sicuramente i possessori di Xbox One. Ebbene, secondo quanto svelato dalla compagnia in questione, veniamo a conoscenza della data legata alla beta del prodotto, dove quest’ultima verrà resa disponibile ai giocatori nella giornata del 25 giugno.

Ecco la descrizione di Crossfire X:

CrossfireX offre un’intensa esperienza di sparatutto in prima persona in cui i giocatori sono immersi in un conflitto globale tra le due fazioni militari private più formidabili del mondo: Global Risk impiega veterani di potenti forze armate che utilizzano tecnologie avanzate per combattere per l’ordine e la sicurezza; Black List impiega mercenari incalliti addestrati in tattiche di guerriglia che combattono per destabilizzare regimi oppressivi in nome della libertà. Scegli da che parte stare e completa le missioni basate sugli obiettivi attraverso una varietà di modalità classiche e innovative con un gameplay ben fatto e una grafica cinematografica.