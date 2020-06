The Last of Us Part II: reinterpreta la colonna sonora e vinci

Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato oggi una speciale collaborazione con Annalisa, per un progetto inedito dedicato al lancio di The Last of Us Part II (qui potete trovare la nostra recensione), in uscita oggi in esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Annalisa ha infatti reinterpretato il brano Through the Valley del cantautore statunitense Shawn James, tratto della colonna sonora del nuovo titolo della Naughty Dog. Il brano è stato interpretato magistralmente in un video realizzato all’interno del bellissimo teatro Ariston di Sanremo.

“In un mondo in cui il dolore è diventato la colonna sonora della vita umana, cantare può simboleggiare l’unica valvola di sfogo per affrontare le paure più recondite; proprio per questo, con l’obiettivo di celebrare l’uscita dell’atteso The Last of Us Parte II, e per coinvolgere tutti gli appassionanti della saga di The Last of Us e tutti i fan della cantante, Sony Interactive Entertainment Italia ha indetto un contest unico, capace di porre al centro i videogiocatori e le loro abilità canore.”

Dal 19 giugno al 15 luglio, tutti gli utenti appassionati potranno creare la propria versione di Through the Valley e tentare di vincere fantastici premi. Le modalità di partecipazione sono due:

Registrando un file audio e caricandolo sul sito https://www.thelastofus-song.it

e caricandolo sul sito Girando una clip video e caricandola sempre sul sito https://www.thelastofus-song.it

In ogni caso, per partecipare al contest, sarà necessario:

Collegarsi al sito https://www.thelastofus-song.it

Compilare l’apposito form di registrazione;

Caricare i brani seguendo le istruzioni delle rispettive modalità.

Per i vincitori è in palio una splendida Ellie Edition e dei fantastici kit contenenti numerosi gadget a tema, mentre il primo classificato, estratto tra coloro che avranno caricato il proprio video clip, avrà la possibilità di ottenere una magnifica chitarra Paoletti brandizzata The Last of Us Parte II.

Potete trovare ulteriori informazioni visitando la pagina ufficiale del contest https://www.thelastofus-song.it.