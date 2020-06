Absentia: terza stagione in arrivo su Amazon Prime

Absentia ritorna il 17 Luglio 2020 su Amazon Prime Video con la sua terza stagione, in cui Emily Byrne, interpretata da Stana Katic, deve trascorrere gli ultimi giorni della sua sospensione dall’FBI cercando di essere la migliore madre possibile per il figlio Flynn. Purtroppo la loro tranquillità viene stravolta quando esplode un nuovo caso internazionale minacciando la famiglia che Emily cerca disperatamente di tenere insieme. Lei e l’ex marito, l’agente speciale Nick Durand interpretato da Patrick Heusinger, non hanno scelta e si trovano costretti ad intervenire, tanto che la vita di Nick sarà in pericolo. Absentia è prodotta da Bizu Productions in collaborazione con Gemstone Studios di Sony Pictures Television.

“Seguendo una scia di eventi sanguinosi, Emily corre contro il tempo per salvare Nick e finisce per scoprire una cospirazione ben più grande di quel che aveva immaginato. Di fronte alle resistenze dell’FBI alla sua richiesta di cercare Nick, decide di prendere in mano la situazione e studia un piano rischioso che la porterà a fronteggiare Colin Dawkins (Geoff Bell), l’uomo che potrà finalmente condurla all’ex marito. Con l’aiuto della sua mentore all’FBI Rowena Kincade (Josette Simon) mette in piedi un brillante stratagemma e parte con l’agente speciale Cal Isaac (Matthew Le Nevez) affrontando un pericoloso viaggio che la porterà lontana da Boston, mettendola alla prova come mai prima e costringendola a ricominciare a fidarsi degli altri, ad amare e a capire qual è davvero il suo posto nel mondo, dopo tutto ciò che ha passato. “