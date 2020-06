The Coma 2 Vicious Sisters: ecco il trailer per il lancio odierno su console

Già disponibile su PC da fine gennaio, The Coma 2 Vicious Sisters esce oggi 19 giugno anche su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Per celebrare l’evento, il publisher Headup e gli sviluppatori di Devespresso Games hanno rilasciato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il gioco in questione è un surival horror in 2D, con la storia che ruota attorno alla studentessa Mina Park, che si sveglia di notte nella sua scuola e capisce subito che qualcosa non va. Tra enigmi e incontri con strane creature, dovrà capire cosa è successo.