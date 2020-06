Star Wars Squadrons sarà giocabile solo in prima persona

Se avete seguito con noi la diretta streaming di Electronic Arts, saprete che all’EA PLAY Live 2020 è stato mostrato il primo assaggio del nuovo titolo ambientato nell’universo di Star Wars interamente dedicato allo space combat. Stiamo parlando ovviamente di Star Wars Squadrons, della Motive Studios.

Sono state fatte vedere abbastanza sequenze da far capire una cosa ai fan (tra le tante altre, ovviamente): il gioco sarà giocabile esclusivamente in prima persona. Effettivamente potrebbe far strano dato che, abituati ai vari Star Wars Battlefront giocabili (tutti) sia in prima che terza persona, questo sia giocabile solo in prima.

In realtà però, per quanto titoli appartenenti allo stesso universo, sono sviluppati avendo ben altro in mente e sarebbe perciò sbagliato paragonare le due cose. Ian Frazier, creative director della Motive Studios, ha di conseguenza confermato queste voci dando una risposta completa e, effettivamente, molto sensata.

Tu sei il pilota. Tutte le informazioni sono inserite nell’HUD così da permetterne la disattivazione e far sì di usare solo la strumentazione di bordo. Vogliamo che sia questo a formare l’intera esperienza.

E’ sicuramente una scelta interessante che sicuramente andrà a rafforzare i principali punti di forza del gameplay, come ad esempio il controllo dell’energia della nave. Quindi al momento niente terza persona per Star Wars Squadrons, ma nulla vieta di esser inserita in un secondo momento con opportuno bilanciamento. Il titolo è atteso per il 2 Ottobre su Xbox One, PC e PS4 con supporto al VR e cross-play.