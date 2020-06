Super Smash Bros. Ultimate: il DLC con i personaggi di ARMS verrà mostrato il 22 giugno

Nintendo ha annunciato che trasmetterà un evento live stream di 35 minuti su Super Smash Bros. Ultimate, in cui verranno mostrati nel dettaglio i contenuti del prossimo DLC che arriverà nel picchiaduro Bandai Namco, con i personaggi di ARMS. Verranno mostrati il 22 giugno, quando qui in Italia saranno le 4 del pomeriggio.

A presentare l’evento ci sarà il Director Masahiro Sakurai e Nintendo ha fatto sapere, in risposta ad alcuni tweet, che verranno rivelati esclusivamente i personaggi di ARMS. Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale di Nintendo of America.

Join Super #SmashBrosUltimate Director Masahiro Sakurai on 6/22 at 7am PT for a roughly 35-minute video livestream featuring an in-depth look at the upcoming DLC fighter from #ARMS! pic.twitter.com/tHasbb4QL5

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 19, 2020