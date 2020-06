Outer Wilds ora disponibile su Steam

Outer Wilds, acclamato titolo della Mobius Digital, è finalmente approdato su Steam dopo l’esclusività temporanea su Epic Games Store nel mese di Maggio dell’anno scorso.

Nel titolo d’avventura targato Mobius Digital vestirete i panni di un astronauta in un sistema solare la cui stella va in supernova, portando costantemente il protagonista indietro nel tempo iniziando così cicli infiniti. Il loop in cui verrete scaraventati dura esattamente 22 minuti ed in questo lasso di tempo, che sarà ripetuto all’infinito, il giocatore dovrà capire come procedere nell’avventura.

Il gioco non è tutto qui, c’è ovviamente dell’altro, una trama da scoprire, ma vale sicuramente la pena scoprirla da sè. Inoltre, assieme all’uscita su Steam, il titolo riceve l’aggiornamento 1.0.7 che riscrive alcune logiche di eventi che accadono verso la fine del gioco. Niente spoiler, ma qui sotto potete leggere una parte dei fix apportati e qui la lista completa. Ricordiamo inoltre che Outer Wilds è anche disponibile su Xbox One e PS4.

Jet-pack is a go, camping gear is a go, boundless curiosity is a go. Outer Wilds is lifting off on Steam for PC today! Welcome new recruits to Outer Wilds Ventures- it’s a good day for flying ::D!https://t.co/Zy0pM4YURz pic.twitter.com/eJ7uFXYjbc

— Mobius Digital Games (@Mobius_Games) June 18, 2020