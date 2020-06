The Messenger arriva su Xbox One il 25 Giugno

Devolver Digital e Sabotage Studio rilasceranno The Messenger, titolo platform di stampo classico, a primo acchito, dove un ninja partirà in missione per portare una pergamena affinchè il suo villaggio venga salvato da un’orda di demoni.

The Messenger era già stato rilasciato da tempo su Nintendo Switch e PC tramite Steam nell’Agosto del 2018. L’uscita su Playstation 4 è arrivata invece un anno fa nel mese di Marzo. Qui sotto potrete vedere le informazioni direttamente dal Microsoft Store.