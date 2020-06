Cyberpunk 2077: l’upgrade alle console next-gen sarà gratuito

Dopo il tristissimo annuncio dell’ulteriore posticipo di Cyberpunk 2077, arriva qualche buona notizia direttamente dall’account Twitter del gioco targato CD Projekt RED.

La casa sviluppatrice fa sapere che il gioco sarà retrocompatibile con entrambe le console next-gen. In altre parole, le versioni PS4 ed Xbox One del titolo, funzioneranno sulle rispettive nuove ammiraglie senza problemi dal giorno del lancio.

Altra cosa molto importante, continua la casa di sviluppo polacca, è che i giocatori che acquisteranno la versione PS4 ed Xbox One del gioco, avranno gratuitamente accesso alla versione next-gen. Ovviamente questo si tradurrà in un miglioramento tecnico su entrambe le console in una finestra di lancio al momento sconosciuta.

E ancora, un utente ha poi domandato se l’informazione data appena sopra fosse confermata solo per la copia digitale o anche per un’eventuale copia fisica. Prontamente ha risposto, confermando che la mossa verrà applicata anche alle copie fisiche. Basterà quindi avere una versione qualunque per poi avere l’upgrade gratuito per la next-gen.

Tutte queste sono sicuramente ottime notizie, soprattutto dopo la batosta dell’ulteriore rinvio al giorno 19 Novembre 2020. La strada per l’uscita di Cyberpunk 2077 su PC, Xbox One e PS4 è ancora piuttosto lunga ma sicuramente continueremo in tutto il periodo a tenervi informati riguardo uno dei giochi più attesi dell’anno.

A later upgrade to Cyberpunk 2077, taking full advantage of the next-gen hardware, will be available for free. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 19, 2020