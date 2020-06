Inkulinati: pubblicato il trailer della modalità single player

A fine maggio vi avevamo parlato della campagna Kickstarter di Inkulinati, strategico a turni con animali medievali in sviluppo da parte del team polacco Yaza Games. A 5 giorni dalla fine della raccolta fondi, la cifra guadagnata tocca quasi i 50.000 dollari. Nell’ultimo aggiornamento, gli sviluppatori hanno voluto mostrare una panoramica della modalità single player, con un trailer che potete vedere in fondo alla notizia.

Viene mostrato l’inizio, con la scelta del personaggio, e di come si dovrà combattere contro delle vere e proprie leggende del medioevo. Poi vengono mostrate le skill, il modo di progredire del giocatore e la costruzione del proprio esercito, per sconfiggere tutti i nemici e diventare il “Legendary Inkulinati Master”. Che si, in italiano fa un po’ ridere, ma gli sviluppatori hanno fatto sapere che il titolo del gioco deriva dall’unione delle parole “Ink” e “Illuminati”, proprio perché questi combattenti utilizzano l’inchiostro. E che sanno del suono “particolare” che esce nella nostra lingua.

Il prossimo stretch goal è posto a 55.000 dollari. Se raggiunti, verrà sviluppata anche una versione Nintendo Switch oltre a quella PC (Steam). Il titolo ha raggiunto il primo goal dopo appena tre giorni, e l’ultimo stretch goal finora raggiunto riguarda l’introduzione del Bestiario, una vera e propria enciclopedia degli animali presenti nel gioco.