Insurgency Sandstorm rinviato su PlayStation 4 e Xbox One

Il publisher Focus Home Interactive e gli sviluppatori di New World Interactive hanno rinviato la data d’uscita, su PlayStation 4 e Xbox One, dello sparatutto in prima persona tattico Insurgency Sandstorm, precedentemente pianificata per il 25 agosto. Al momento non c’è una nuova data.

“Sappiamo che questa è una notizia triste e frustrante per quelli di voi che stavano aspettando il rilascio su console, e sappiamo che state aspettando da molto tempo notizie in merito”, ha dichiarato New World Interactive in un messaggio ai fan. “Miriamo a sfruttare il tempo aggiuntivo per migliorare l’esperienza di gioco al day one del nostro primo titolo su console. Questo ulteriore tempo ci consentirà di offrire una versione più completa e ottimizzata del gioco, oltre a esplorare le entusiasmanti possibilità delle versioni next-gen, oltre a PlayStation 4 e Xbox One.”

Ricordiamo che Insurgency Sandstorm è disponibile su PC (Steam) da dicembre 2018.