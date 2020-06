Chicago Huntsmen collabora con l’esercito americano

Il team di Call of Duty League, Chicago Huntsmen ha annunciato giovedì sera sui social media di aver collaborato con l’ esercito degli Stati Uniti . Ciò che questa partnership comporta in termini di attivazioni, attività congiunte e dati finanziari non è stato reso noto al momento della redazione.

A maggio il franchise di NRG Esports ha firmato un accordo con i ristoranti Popeyes che includeva il posizionamento del logo sulle maglie durante le competizioni, l’integrazione digitale e dei social media sui contenuti video di Huntsmen e una sponsorizzazione del titolo di un torneo espositivo Call of Duty: Warzone che si è tenuto a Maggio.

L’esercito americano si unisce agli sponsor di Huntsman Turtle Beach , Popeyes , Zippo , Crep, Mountain Dew di PepsiCo e Metro di T-Mobile .

Chicago Huntsmen è l’ultimo di una lista crescente di organizzazioni di Esport a collaborare con l’Esercito degli Stati Uniti, che ha firmato come sponsor principale della Call of Duty League a marzo e ha collaborato con l’ organizzazione di ESport focalizzata su World of Warcraft ad aprile. Nel 2019 ha collaborato con l’ evento di beneficenza Call of Duty Endowment di Activision Blizzard , CODE Bowl