JingDong in partnership con Sony China

L’organizzazione cinese di Esport, JingDong Gaming (JDG) ha firmato un accordo di partnership strategica con Sony China che vedrà l’organizzazione di Esports promuovere i televisori Sony. Inoltre, il logo di Sony apparirà sulle maglie della squadra JDG.

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

JDG è una delle squadre della League of Legends Pro League cinese . A maggio, il team ha vinto la LPL Spring Split, diventando la nona squadra a vincere il trofeo LPL nella storia.

Come marchio globale non endemico, Sony ha mostrato i suoi interessi nella cultura giovanile cinese, in particolare gli sport e gli anime. Ad aprile la Sony ha investito $ 400 milioni di dollari nella piattaforma video Bilibili incentrata sugli anime .