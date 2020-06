Il FaZe Clan acquisisce il marchio CTRL

L’organizzazione degli sport e dei media, FaZe Clan ha acquisito una partecipazione nella società di integratori alimentari con sede a New York CTRL Holdings LLC. L’investimento segna la prima volta che FaZe assume una posizione di comproprietario con un altro marchio. I dettagli finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

CTRL, che sta per Catered to Real Life, è stato fondato dal co-fondatore della Major League Gaming Sundance DiGiovanni, ex giocatore professionista e fondatore del Team Envyus Skyler Johnson, e dall’avvocato e avvocato di intrattenimento Glenn Delgado, che in precedenza era stato consigliere generale per Major League Gaming . Il marchio vende una linea di frullati sostitutivi del pasto in polvere.

Come parte della sua comproprietà, FaZe Clan supporterà CTRL con le sue risorse di marketing e sarà coinvolto nella guida della direzione del marchio. Inoltre, entrambe le società collaboreranno alla creazione di nuovi gusti per i loro frullati sostitutivi del pasto.