The Last of Us Part II Guida: dove trovare l’Easter Egg di Uncharted

The Last of Us Part II, così come gli altri titoli targati Naughty Dog, include alcuni Easter Egg legati agli altri giochi sviluppati dal “cagnaccio”. L’ultimo capolavoro dello studio di Sony Interactive Entertainment però ne include uno davvero molto interessante, ma facilmente “saltabile”. Si tratta di un Easter Egg dedicato alla serie di Uncharted, più precisamente al protagonista Nathan Drake. Ecco perché abbiamo deciso di stilare questa mini-guida per garantire a tutti di trovarlo.

The Last of Us Part II: gli oggetti preziosi stanno in banca!

La prima cosa che dovete fare è raggiungere la sezione più aperta di Seattle, ovvero quella dove lo scopo di Ellie è quello di trovare il carburante per riattivare il generatore e aprire il cancello. Fatto ciò, occorre che la ragazza localizzi la banca presente in quell’area. È lì che si nasconde il nostro Uovo di Pasqua! Raggiunta la banca, dovrete fare attenzione ai Clicker e ai Runner presenti nella stanza (vi invitiamo a consultare la nostra guida su come affrontare gli infetti).

In realtà avete tre opzioni a disposizione: affrontare tutti i nemici presenti, uccidere solo i pochi Runner e lasciare i Clicker a sguazzare nella loro cecità, oppure evitare tutti gli infetti e arrivare direttamente al caveau. Ovviamente, per entrare avrete bisogno di una combinazione, che per vostra fortuna si trova nei paraggi, custodita su un foglio vicino al cadavere (impossibile non vederlo).

Aperta l’enorme cassaforte, al suo interno troverete subito un Fucile a Pompa, mentre l’Easter Egg si trova in una delle cassette di sicurezza. Una volta aperta vi ritroverete tra le mani… SPOILER… niente poco di meno che l’anello di Nathan Drake con tanto di incisione “Sic Parvis Magna” (ovviamente gli universi delle due IP sono collegati tra di loro). Recuperato l’anello, prima di uscire ve la dovete vedere con altri infetti accorsi sul posto, ma così come prima sarà possibile decidere di evitare lo scontro e conservare le poche munizioni in vostro possesso (siete pur sempre nella parte iniziale del gioco) e fuggire dalla banca con l’anello, una nuova arma e munizioni risparmiate. A presto con altre guide dedicate all’esclusiva PlayStation 4!