Crash Bandicoot 4 It’s About Time: leak di immagini del trailer

L’entusiasmo dei fan dell’iconico bandicoot antropomorfo si è riacceso negli ultimi giorni con la notizia che un nuovo capitolo della serie sia in arrivo, chiamato Crash Bandicoot 4 It’s About Time. Il gioco, con un nome estremamente azzeccato vista la lunga attesa, dovrebbe mostrare presto il suo primo trailer, del quale alcune immagini sono già trapelate in rete. Trovate la galleria in fondo a questo articolo, ma fate attenzione che, trattandosi di un leak, ci sono ovviamente spoiler sul contenuto del video.

L’autore del post in cui sono state condivise le immagini, un utente di 4chan, ha anche dichiarato che Crash Bandicoot 4 It’s About Time dovrebbe essere pubblicato il 9 ottobre di quest’anno. Quest’ultimo dettaglio viene confermato dagli screenshot del trailer, ma fino alla conferma ufficiale non possiamo esserne troppo certi. Viene inoltre indicato che ci saranno dei contenuti bonus per chi acquisterà il gioco in versione digitale, che comprendono dei nuovi vestiti per i protagonisti. Come promesso, ecco tutte le immagini trapelate: