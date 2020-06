Kingdom Hearts Melody of Memory: nuovi dettagli dal trailer in inglese

Qualche giorno fa, Square Enix ha aperto i battenti sul futuro di una delle sue più popolari saghe presentando Kingdom Hearts Melody of Memory, il prossimo capitolo spin-off. Si tratta di un apparentemente innocuo rhythm game basato sui mondi e sui personaggi della serie, in cui esploreremo gli eventi e i luoghi principali a ritmo delle stupende melodie di Yoko Shimomura. Come c’era da aspettarsi, però, il team di sviluppo ha voluto inserire dei segmenti di trama pure in questo gioco.

Il primo trailer in giapponese ci ha permesso solo di intuire vagamente il succo della storia di Kingdom Hearts Melody of Memory, ma la recente pubblicazione dello stesso video in lingua inglese ci ha dato la possibilità di scoprire qualche dettaglio in più. Parliamo nello specifico dei due dialoghi finali, quello di Xehanort e quello di Kairi. Ecco la loro traduzione ufficiale, in ordine di comparsa:

Se arriverai in un mondo che non è di luce e nemmeno di oscurità, ma da qualche parte nell’altro lato, il tuo compito sarà ben lontano dall’essere facile. […] Sei tu quello che continua a giocare con il mio destino. Se non fosse per quello che hai fatto, Sora e tutti gli altri sarebbero al sicuro. Anche se non sei veramente qui e questa è solo un’illusione, o un ricordo, non lascerò che tu te ne vada.

Si potrebbero fare molte speculazioni sul significato di questi dialoghi ma, come al solito, non possiamo non notare la tipica tendenza di Square Enix di lasciare tutto molto vago e misterioso. Non ci resta che attendere un futuro trailer o direttamente il lancio del gioco per scoprire qualcosa in più. Nel frattempo, perché non date un’occhiata alla nostra anteprima di Kingdom Hearts Melody of Memory, in cui approfondiamo ogni elemento conosciuto del nuovo capitolo?