CS_SUMMIT 6 aggiunge XPG come sponsor ufficiale del Notebook da gioco

Xtreme Performance Gear ha annunciato di aver collaborato con CS_SUMMIT 6 per diventare il suo sponsor ufficiale per i notebook da gioco. CS_SUMMIT 6, che sarà facilitato da organizzatore del torneo Al di là del vertice , è un funzionario valvola -sanctioned Counter-Strike: Global Offensive serie di tornei che verranno utilizzati per aiutare a determinare quali squadre rende al CS: GO Major a Rio De Janeiro previsto per novembre. Come parte della sponsorizzazione, XPG XENIA sarà il notebook di gioco ufficiale del torneo.

XPG si unisce a Betway , che la scorsa settimana ha annunciato che avrebbe collaborato con l’organizzatore del torneo, come sponsor per la serie di tornei da $ 200K USD che si svolgerà dal 22 giugno al 5 luglio. Questa è la seconda volta che XPG ha firmato un BTS- torneo organizzato come sponsor. XPG era lo sponsor ufficiale della tastiera durante CS_SUMMIT 5.