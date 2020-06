Il PSG entra nella serie di campionati della League of Legends Pacific con Talon Esports

Il braccio degli Esports del Paris Saint-Germain FC, gareggerà nella League of Legends Pacific Championship Series attraverso una partnership con Talon Esports. La partnership pluriennale del team creerà un team in co-branding simile a PSG.LGD , che partecipa alla scena cinese Dota 2 .

Entrambe le organizzazioni perseguiranno partenariati commerciali e creazione di contenuti su misura a livello regionale. I termini finanziari non sono stati resi noti.

Il neo PSG Talon continuerà a competere come una delle dieci squadre inaugurali del PCS, che ha lanciato quest’anno una competizione combinata tra Taiwan, Hong Kong, Macao, Tailandia, Singapore, Malesia e Filippine.

Talon è stato il vincitore della divisione Spring PCS, nonostante sia entrato in League of Legends solo alla fine dello scorso anno. L’organizzazione compete anche in Arena of Valor, Clash Royale, Overwatch, Rainbow Six Siege, TEKKEN e Street Fighter .